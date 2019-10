Quand Trump annonce la fin du Sida, un détournement pour la bonne cause

SANTÉ – Et si une fake news devenait finalement une réalité ? C’est ce qu’espère Solidarité Sida, qui a publié ce dimanche un montage vidéo dans lequel Donald Trump annonce la fin de la maladie. Une intox pour inciter les chefs d'Etats à rendre les traitements accessibles à tous. Et donc, de fait, éradiquer la maladie.

"J’ai une grande nouvelle. Aujourd’hui, nous avons éradiqué le sida". Ces mots sortent de la bouche de Donald Trump, dans une vidéo postée dimanche sur les réseaux sociaux. Encore une bourde ou un effet de manche du Président américain ? Non, cette fois-ci, Donald Trump n'y est pour rien. Cette vidéo est une deepfake, comprendre un montage où, grâce aux nouvelles technologies, on fait bouger la bouche de l'hôte de la maison blanche lui prêtant des mots qu'il n'a jamais prononcé. Une fake news en résumé, mais pour la bonne cause, clame Solidarité Sida, à l'origine de cette supercherie.

Cette vidéo, devenue virale, a avant tout un but sensibilisateur et mobilisateur. "Ceci est une fake news, la première qui peut devenir vraie si le 10 octobre prochain les chefs d'Etats s'engagent à rendre le traitement accessible à tous", peut-on lire en conclusion de la vidéo.

Le 10 octobre se tient en effet la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Lyon. Emmanuel Macron et de nombreux chefs d'Etat y participeront. Ce "doit être un grand jour pour la lutte contre le sida", annonce Solidarité Sida, car "16 millions de vies sont en jeu". L’association et son président d’honneur, Antoine de Caunes, ont "décidé d’agir pour mobiliser les opinions, les décideurs et tous ses réseaux d’influenceurs".