Que sait-on de cette vidéo montrant une personne convulser au sol dans un centre de vaccination contre le Covid ?

La séquence ne dure que 11 secondes, mais elle surprend et interroge. Sur les réseaux sociaux, une vidéo s'est propagée au cours des derniers jours, montrant une personne allongée au sol et effectuant de brusques mouvements sous le regard de soigneurs à ses côtés. Une scène capturée dans un centre de vaccination contre le Covid-19 aux Pays-Bas, selon les internautes qui l'ont relayée.

La confirmation provient des autorités de santé locales. Sollicitées par LCI, elles attestent que la scène s'est bien déroulée cette semaine à Enschede, au sein d'un centre de vaccination. Aucune information au sujet des causes de l'incident toutefois, le secret médical étant opposé à nos questions. C'est vers la presse néerlandaise qu'il faut se tourner pour en savoir davantage. Plus prolixes avec les journalistes locaux, les autorités ont indiqué que "le personnel soignant présent est intervenu très adéquatement lorsque cela s'est produit. La personne a immédiatement reçu les premiers soins et a finalement pu rentrer chez elle de façon autonome".

Difficile de garantir au premier abord la véracité d'une si courte vidéo, a fortiori lorsqu'elle semble avoir été tournée dans un pays étranger. Les comptes qui l'ont relayée ont indiqué que la scène s'est déroulée du côté d'Enschede, ville de 150.000 habitants située dans l'est des Pays-Bas, à deux pas de la frontière allemande. Une localisation contestée dans les commentaires, puisque des internautes restent perplexes quant à la langue parlée par les personnes filmées. D'aucuns croient toutefois reconnaître un dialecte et un accent local, propre à la région de Twente, où se trouve la ville.

Si l'identité de ladite personne a été préservée et que s'impose le secret médical, on constate toutefois que les symptômes observés, à savoir d'intenses convulsions, s'apparentent fort à une crise d'épilepsie. Une conséquence du vaccin ? S'il ne s'agit pas d'un effet secondaire connu et recensé par les instances de pharmacovigilance, il est possible que les vaccinations, quelles qu'elles soient, puissent déclencher des crises chez les personnes souffrant déjà de certaines formes d'épilepsie.

La Ligue française contre l’épilepsie (LFCE), durant l'été, indiquait au grand public que les vaccins "de façon générale, n’augmentent pas le risque de crise d’épilepsie chez les patients souffrant déjà d’épilepsie et n’ont pas été incriminés comme pouvant déclencher des épilepsies". Elle soulignait toutefois que "pour les patients souffrant d’épilepsie en rapport avec un syndrome de Dravet (crises sensibles à la fièvre), on recommandera, comme pour toute vaccination, un encadrement de la vaccination avec du paracétamol, à titre systématique, avant et après la vaccination, de façon à limiter la réaction fébrile éventuelle".

Précisons enfin que rien ne permet de confirmer que ces convulsions se sont déroulées à la suite de la vaccination. Il est en effet possible qu'elles se soient déclenchées chez une personne attendant sa prise en charge. Parmi les déclencheurs potentiels d'une crise d'épilepsie figure par exemple le stress, facteur bien connu et identifié par les médecins.