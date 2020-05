Que sait-on de l'Artemisia, cette plante vantée par le président malgache pour lutter contre le Covid-19 ?

Cette forme de tisane "est un remède préventif et curatif contre le Covid-19, qui fonctionne très bien", soutient le chef d'Etat, mais des voix s'élèvent pour dénoncer l'absence d'études scientifiques et réclamer des tests de grande ampleur. L'OMS met notamment en garde contre son usage, tandis qu'en France aussi, les autorités de santé émettent d'importantes réserves.

"Si c’était un pays européen qui avait découvert ce remède, est-ce qu’il y aurait autant de doutes ? Je ne pense pas […] Le problème c’est que cela vient d’Afrique. Et on ne peut pas accepter qu’un pays comme Madagascar, qui est le 163e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place cette formule pour sauver le monde". Interviewé par France 24 , le président malgache Andry Rajoelina n'a pas mâché ses mots. Il a défendu l'efficacité du "Covid-Organic", un breuvage à base de la plante Atermisia mis au point dans son pays.

Le manque de recul sur le plan scientifique n'est pas le seul argument avancé pour déconseiller le recours à ce breuvage. En effet, la substance recherchée dans l'Artemisia, qui se nomme l’artémisine, n'est pas présente en quantité égale dans les plants récolté et utilisés dans la médecine traditionnelle. La teneur en artémisine peut connaître d'importantes variations en fonction du type de culture, et même se révéler quasi absente de certaines parcelles, ce qui ne permet pas de préjuger de la qualité d'éventuels remèdes réalisés à partir de cette plante.

"Le problème de la pharmacopée traditionnelle, c'est les difficultés de dosage", précisait auprès de l'AFP le professeur Paul-Henri Consigny, directeur de l’Institut Pasteur. "L'artemisia est une plante dont les composants sont intéressants, sur laquelle il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais avec des comprimés stabilisés, on peut savoir quelle quantité est contenue. Avec les produits naturels, c’est impossible."

L'OMS reste néanmoins prudente et n'exclut pas que les bienfaits de la plante puissent être bien réels, mais elle appelle pour l'heure à la prudence. "La médecine traditionnelle, complémentaire et alternative recèle de nombreux bienfaits. L’Afrique a d’ailleurs une longue histoire de médecine traditionnelle et de tradipraticiens de santé qui jouent un rôle important dans les soins aux populations", souligne l'organisation. "Des plantes médicinales telles que l’artemisia annua sont considérées comme des traitements possibles du Covid-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables."

À l'heure actuelle, rien ne permet donc d'affirmer que cette plante connue depuis des siècles pour ses vertus soit efficace de façon préventive ou curative contre le Covid-19. Les autorités de santé mettent en garde contre les traitement artisanaux, dont les dosages sont incontrôlables et parfois infimes, et souhaitent que soient mis sur pieds des tests scientifiques pour juger des effets de l'artémisine.