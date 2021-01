Que sait-on de l'ivermectine dans le traitement du coronavirus ?

C'est un vieux médicament, peu coûteux, et que certains défendent en traitement contre le coronavirus. Non, on ne parle pas de l'hydroxychloroquine mais d'un autre médicament, en passe de devenir la star dans certaines sphères. Il s'agit de l'ivermectine.

Il s'agit en effet d'un anti-parasitaire à usage vétérinaire ou humain très répandu. Utilisé contre la gale ou les poux, il est commercialisé dans plus de 90 pays. Mais c'est le coronavirus qui l'aura rendu célèbre. Notamment après de premiers résultats publiés dès avril par une chercheuse australienne. Réalisées en laboratoire, donc dans des éprouvettes, les recherches montraient en effet des résultats exceptionnels. Les cellules infectées par le Covid-19 et ayant reçu une seule dose d'ivermectine voyaient leur charge en ARN viral se réduire de 5.000 fois en 48 heures par rapport à celles traitées par placebo. L'engouement dans le pays fut tel que le Herald Sun de Melbourne consacra sa Une à ce médicament.

L'enthousiasme fut de courte durée. Car ces essais en laboratoire ont des limites. S'ils sont le premier pas nécessaire à une phase de test, il est très fréquent que les observations ne se reproduisent pas chez l'humain. C'est ce qu'il s'est passé. Les résultats constatés en culture n'ont pas pu être reproduits à cause d'une concentration trop haute de la molécule qui la rendait dangereuse. "La concentration à laquelle l'ivermectine a un effet thérapeutique sur le SARS-CoV-2 in vitro est 35 fois plus haute que le pic de concentration obtenu après l'administration de la dose orale recommandée chez l'homme pour le traitement antiparasitaire habituel", explique ainsi la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique dans une foire aux questions.

De plus, les cellules utilisées par les chercheurs australiens posent souci. "Le modèle utilisé dans cette étude est non pertinent pour explorer une infection" au coronavirus, peut-on lire. Depuis, plusieurs études encourageantes ont eu lieu. Sans qu'aucune n'aboutisse. "La plupart des études cliniques publiées récemment sur le sujet sont peu concluantes", résume la SFPT. La "grande majorité" sont en effet soit "des prépublications non validées par leurs pairs, soit des études ayant des biais méthodologiques".

Autant de raisons pour lesquelles cette molécule est ignorée par plusieurs pays. Par exemple aux États-Unis, à la question "dois-je prendre de l'ivermectine pour prévenir ou traiter le coronavirus", la Food and Drug Administration est catégorique : "Non." Idem pour la France où, "à l'heure actuelle, l'efficacité de l'ivermectine ainsi que la sécurité de l'utilisation restent encore à prouver dans le cadre de l'infection au SARS-CoV-2". C'est aussi le cas dans des pays où le système de santé est plus appauvri, comme au Mexique. "Le remdesivir, le tocilizumab, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc., etc., ont été exclus" de la liste des potentiels traitements par le gouvernement car "jusqu'à présent il n'y a pas suffisamment de preuves de leur efficacité pour réduire la mortalité, l'hospitalisation, la durée d'hospitalisation ou les complications".

