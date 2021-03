Que sait-on des transferts massifs de patients hospitalisés en Ile-de-France ?

Les chiffres sont sans appel : les admissions en réanimation augmentent dramatiquement plus vite en Île-de-France que la moyenne française. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a souligné jeudi : "Toutes les 12 minutes, un Francilien est admis en réanimation". En effet, si un peu plus de 4000 personnes occupent actuellement un lit dans un service de réanimation français, une barre symbolique jamais atteinte depuis novembre dernier, plus du quart sont localisées en Île-de-France. Avec 1080 patients en réanimation selon les chiffres les plus récents, la région retrouve pratiquement le pic de la seconde vague de l'épidémie.