"Quoi qu'on fasse, tous les pays subiront le pic d'épidémie", prévient l'infectiologue François Bricaire

En France, la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus s'aggrave : plus de 16 000 cas confirmés, 674 décès, dont un médecin. Plus de 318 000 cas sont déclarés dans le monde, 13 600 morts sont à déplorer, alors que le pic est à venir. Face au virus qui frappe le monde entier, "il est temps de s’occuper de ce qui s’est passé en Chine", préconise Philippe Klein, médecin généraliste depuis six ans à Wuhan (Chine), confiné depuis une soixantaine de jours et invité via skype sur le plateau d'Elizabeth Martichoux, lundi 23 mars sur LCI.

"L’épidémie a commencé il y a trois mois et nous avons vécu toutes les phases que vous avez vécu en France, aujourd’hui, l’Europe est devenu son épicentre" assène-t-il, jugeant la stratégie développée par les autorités françaises encore hasardeuse. "En Chine, on a tenté de freiner l’épidémie mais on ne peut pas freiner une épidémie. Il fallait l’arrêter immédiatement. En France, vous voulez freiner l’épidémie pour éviter le choc sanitaire mais vous allez augmenter les conséquences économiques."

Pour le Dr Klein, la solution chinoise était certes draconienne pour les personnes concernées, mais avait les avantages des solutions de court terme. "Comme il n’y avait plus de brassage dans la population, les services sanitaires ont pu caractériser tous les patients. Les formes graves étaient envoyées à l’hôpital dans les services de réanimation (soit 15%), et les 85% de formes mineures étaient confinées dans les stades, ensemble. Et toutes les personnes contacts étaient, elles, mises dans des hôtels. Ainsi, vous sortez de la population toutes les personnes qui peuvent la contaminer et vous arrêtez l’épidémie. Les Chinois, à 15 jours sur ce régime strict, ont vu la courbe s’affaisser et il n’y a plus de nouveau cas. 50 hôpitaux étaient dédiés entièrement au coronavirus à Wuhan, aujourd’hui il n’y en a plus que 10, les 40 étant désormais en décontamination."

Présent sur le plateau, François Bricaire, infectiologue et ancien chef du service Maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, reconnait qu'effectivement, à ce stade, "la Chine a contrôlé les nouveaux cas" mais tempère aussi la solution miracle chinoise : "Au delà des mesures extrêmement drastiques que la Chine a prises, il y a aussi le phénomène naturel de l’évolution d'une épidémie en matière d'infection virale et respiratoire, cette fameuse course qui atteint un pic, qui redescend et que l'on modifie par les mesures de confinement." Et rappelle que, "quoi qu’on fasse, tous les pays subiront cette ascension, ce pic puis cette régression. Et le confinement de s'avérer l’écrêtement pour soulager les services de santé."