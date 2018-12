Rappel produit : des briques de lait contaminées par des détergents retirées de la vente

Depuis 2014, le groupe a élargi son activité aux produits surgelés avec l'intégration du pâtissier et traiteur Boncolac. Il y a tout juste un an, le groupe laitier Lactalis avait été contraint d'arrêter sa production à l'usine de Craon et de rappeler l'ensemble de la production de lait infantile de cette usine à la suite d'un scandale lié à la contamination à la salmonelle.