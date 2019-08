Rappel de paquets de 500 grammes de farine de sarrasin bio et sans gluten présentant des risques d'hallucination

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié mardi 27 août sur son site internet un avis de rappel de produits, plus précisément des paquets de farine de sarrasin bio, d'un poids de 500g et de marque "Ma vie sans Gluten". Dans cet avis, l'organisme indique une "détection d'alcaloïdes tropaniques (Datura) à un taux pouvant présenter un risque pour la santé du consommateur".





"Il est demandé de ne pas consommer ce produit et de le rapporter au point de vente afin d'obtenir son remboursement" indique l'avis de rappel, qui précise : "En cas de consommation importante de ce produit, les effets ressentis peuvent être les suivants : sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes."