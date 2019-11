Des mini blinis Auchan et Leclerc contaminés par la listeria rappelés

Ces produits ont été commercialisés sous des marques de distributeurs de Leclerc et Auchan. Ils ne sont désormais plus en vente dans les rayons libre-service où ils se trouvaient. Toutefois, si vous en avez acheté ces dernières semaines avant leur retrait, il convient de vérifier les références sur l'emballage.

L'alerte a été relayée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), une administration rattachée à Bercy : "Un contrôle microbiologique a mis en évidence la présence de listeria monocytogenes" dans des minis blinis produits par l'entreprise Aspasia Bui Kim Khue, prévenait-elle ce vendredi 15 novembre, dans une liste d'avis de rappels régulièrement actualisée.

Chez Leclerc, les produits portent la marque "Ronde des Mers" (Marque Repère). Il s'agit des paquets de 16 mini blinis, pesant au total 135 grammes. Le code-barres est 3 564 700 025 635 05 et l'estampille sanitaire FR 93.047.034 CE. La date limite de consommation est fixée au 18/11/2019.

Chez Auchan, deux types d'articles sont concernés : non seulement les paquets de "16 mini blinis" classiques mais aussi leur version bio. Il s'agit, là aussi, dans les deux cas d'un conditionnement par 16 pour un poids total de 135 grammes. Les code-barres sont respectivement 3 596 710 466 948 et 3 596 710 338 535. L'estampille sanitaire est la même pour les deux produits : FR 93.047.034 CE. Les dates limites de consommation sont fixées, pour les mini blinis classiques, au 21/11/2019, 28/11/2019 ou 10/12/2019 et pour ceux issus de l'agriculture biologique au 24/11/2019 ou au 29/11/2019.