Bactérie E.coli : un lot contaminé de crottins de Chavignol rappelé

La bactérie Escherichia coli (E.coli) O26:H11 peut entraîner, dans la semaine qui suit sa consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies complications rénales sévères chez les jeunes enfants. Les personnes présentant ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en signalant la consommation des crottins et la nature du germe contaminant.