Des briques de soupes Liebig rappelées pour un "défaut de stérilité"

Les numéros de lots concernés sont les J225 et J226, muni du code-barres 3036810350278 et 3036811357764 et une date de durabilité minimale fixée à novembre 2020. Le motif annoncé du rappel est un "défaut de stérilité". "Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le n° Crystal 09 69 32 06 91" précise le communiqué.