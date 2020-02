Rappel produit : des morbiers au lait cru retirés des rayons après des cas de salmonellose

A titre de précaution, Perrin et le ministère de l'Agriculture rappelle donc ses produits commercialisés dans les supermarchés et hypermarchés sur tout le territoire français et identifiables par le numéro d'agrément FR 25-155-001 CE. Les lots concernés comprennent les meules entières des lots n°23240923 (DLUO 10/02), 23240924 (DLUO 01/02), 23271122, 23271123, 23271124, 23271125, 23271126 et 23271127 (DLUO au 05/03 et 30/03). Est également rappelé le lot de découpe n°13 (DLC au 12/02).