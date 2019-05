E.coli : un lot de fromages de chèvre d'une usine de l'Indre rappelé

Dans l'Indre, un producteur de fromages de chèvre au lait cru a annoncé ce vendredi avoir procédé au rappel de produits vendus en grandes surfaces après la mise en évidence de présence de bactéries Escherichia Coli dans certains produits. "A notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucun malade", a toutefois précisé l'entreprise en question, Eurial, à l'AFP. "C'est un produit qu'on venait de fabriquer" a ajouté l'entreprise, branche lait d'Agrial, deuxième coopérative laitière française. Toujours selon le producteur, cette contamination ne concernerait que "de petites productions".





Le rappel concerne une variété de fromage de chèvre au lait cru AOP, le Sainte-Maure de Touraine, commercialisé sous coque 250 grammes chez Lidl sous la marque distributeur "Saveurs de nos régions" et chez Intermarché sous la marque distributeur "Itinéraire des saveurs", mais également au rayon à la coupe chez Intermarché, Système U et Leclerc, sous la marque Valcrest. Le lot concerné est le Y 19100 et a été produit dans une usine d'Eurial à Tournon, dans l'Indre.