Après Leclerc, Carrefour rappelle à son tour des haricots verts possiblement contaminés par une plante toxique

Des traces de plantes toxiques dans des haricots verts ? Après Leclerc, Carrefour rappelle à son tour un lot de haricots verts suspectés de contenir un élément végétal étranger, le datura. Il s'agit d'une plante contenant naturellement de fortes teneurs en alcaloïdes tropaniques, précise Leclerc dans son communiqué. Des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur le système nerveux, la vision ou les fonctions cardiaques. Selon le communiqué diffusé par le groupe, le rappel concerne des "haricots verts très fins surgelés 1 kg".





"Il est demandé aux personnes qui détiendraient le lot de produit de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente où il sera remboursé", indique le communiqué. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et répression des fraudes (DGCCRF) fait savoir que lot mis en cause porte le numéro 8058M.