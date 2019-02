Rappel produit : une erreur dans la notice de certaines boîtes d'Upfen 200 mg

La notice de certaines boîtes d'UPFEN 200 mg, un médicament disponible sans prescription à base d'ibuprofène, contient une erreur, a indiqué l'ANSM. "Cette erreur pouvant conduire à un risque de surdosage, le laboratoire UPSA a identifié les lots incriminés (n°T3829 et T9703) et a procédé à un rappel des lots", a indiqué l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Les lots T3829 (péremption 05/2020) et T9703 (péremption 05/2021) doivent donc être rapportés en pharmacie.