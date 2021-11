Rappel vaccinal : la France aura-t-elle suffisamment de doses ?

SUFFISANT - L'annonce que le pass sanitaire sera bientôt conditionné, pour les plus âgés, à une troisième dose de vaccin, a eu un effet immédiat, puisque des centaines de milliers de rendez-vous ont été pris. Les stocks de vaccins sont-ils suffisants ? LCI fait le point.

Comme partout en Europe, la reprise épidémique se confirme en France, avec plus de 10.000 nouvelles contaminations ce début de semaine. Un taux record depuis fin septembre. Face à la résurgence de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement met les bouchées doubles. Depuis septembre, les personnes de plus de 65 ans et plus qui sont doublement vaccinés depuis plus de six mois peuvent recevoir une troisième dose. Cette semaine, Emmanuel Macron a en outre annoncé que la même classe d'âge devait impérativement subir cette dose de rappel avant la mi-décembre, sous réserve de se voir suspendre leur pass sanitaire. Le 1er décembre, ce sera au tour des 50-64 ans de pouvoir se faire administrer une troisième dose, sans toutefois que leur pass sanitaire y soit soumis. Les soignants et les personnes souffrant de comorbidités sont, eux aussi, éligibles à la troisième dose quel que soit leur âge. Mais ils ne seront pas privés de leur pass en l'absence de dose de rappel, a assuré l’Élysée. Une question se pose néanmoins : la France aura-t-elle assez de doses de vaccin ?

Au 11 novembre 2021, plus de 6 millions de nos aînés sont éligibles au rappel, selon les chiffres de Santé publique France. Parmi eux, 3,9 millions ont déjà tendu le bras une troisième fois. Seuls 2 millions manquent encore à l’appel. Le 15 décembre prochain, date à laquelle leur pass sanitaire pourrait ne plus être valide, ces derniers seront plus de 9 millions à être éligibles, y compris ceux ayant déjà reçu leur 3e dose. Ils se rajouteront aux presque 12 millions de 50-64 ans autorisés à se faire triplement vacciner dès le 1er décembre, selon les mêmes données du ministère. Quelques rapides calculs permettent d'affirmer qu'au moins 17 millions de doses - 12 millions de 50-64 ans et les presque 5 millions des 65 ans et plus restants non triplement-vaccinés - seront nécessaires pour assurer toutes les nouvelles injections à la mi-décembre.

La question du type de vaccin

Mais pour quel type de vaccin ? Dans un communiqué fin août, la Haute autorité de Santé laisse carte blanche concernant les 50 ans et plus, estimant “qu’il n’y a pas d’argument suffisant, à ce jour, pour recommander préférentiellement un vaccin par rapport à l’autre pour la dose de rappel”. Pour l’autorité, “les deux vaccins à ARNm disponibles étant tous les deux très efficaces contre les formes graves de Covid-19, y compris celles liées au variant Delta.” Début novembre, elle précise : le vaccin Moderna est trop risqué pour les moins de 30 ans. Réaction du côté gouvernement, le ministère de la Santé annonce suivre cette recommandation et suspendre le vaccin Moderna pour les plus jeunes.

Des arrivages par millions

Où trouver toutes ces doses ? D’après les derniers chiffres de la Direction générale de la santé, 1,8 million de doses de vaccin Pfizer et 2,1 millions de doses de vaccin Moderna seront livrées toutes les semaines en novembre. Ce sera encore un peu plus le mois suivant. En décembre, les autorités sanitaires recevront 2,3 millions de doses Pfizer et de 1,9 million de doses Moderna toutes les semaines.

Continuons les calculs. En multipliant le nombre de semaines par le nombre de doses de vaccins livrées tous les 7 jours, la France accumulera fin novembre, 7,2 millions de doses de Pfizer et 8,4 autres millions du côté de Moderna. Soit au total, 15,6 millions de nouvelles doses disponibles au 30 novembre. Il faut ajouter à cela les trois livraisons de doses jusqu’au 15 décembre : 6,9 millions pour Pfizer et 5,7 millions pour le concurrent américain. Soit là encore, 12,6 millions de doses au total.

En bref, s’il faudra donc presque 17 millions de doses de rappel le 15 décembre pour les 50 ans et plus, les chiffres montrent bien qu’avec 28,4 millions de doses, Pfizer ou Moderna, toutes ces personnes désireuses de se faire vacciner pourront le faire sans souci. Dans ces calculs, les soignants et les personnes souffrant de comorbidités n'ont pas été pris en compte. Mais c’est sans compter les plus de 30 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna toujours en stock à ce jour, d’après les chiffres du ministère de la Santé.

Léa Coupau

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.