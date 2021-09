Vaccin anti-Covid : que sait-on des effets secondaires de la 3ème dose ?

"Les doses de rappel sont pour le moment bien tolérées". C'est en substance, ce qu'il faut retenir d'une étude publiée mardi 28 septembre par les autorités sanitaires américaines, à partir de données rassemblées auprès de plusieurs milliers de personnes ayant reçu une troisième dose des vaccins anti-Covid de Pfizer et Moderna entre mi-août et mi-septembre, au moment où celle-ci était autorisée dans le pays pour certaines personnes immunodéprimées.

Au 19 septembre, plus de deux millions de personnes avaient déjà reçu une dose de rappel aux États-Unis, selon les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Les données publiées mardi s'appuient sur quelque 20.000 personnes s'étant inscrites sur une application v-safe, et ayant rempli un questionnaire après leurs injections. Parmi celles l'ayant complété après chacune des trois doses, environ 79% ont signalé une réaction localisée après la troisième injection (comme une douleur à l'endroit de la piqûre), et 74% une réaction dite systémique, c'est-à-dire affectant la totalité de l'organisme (comme de la fatigue). À titre de repère, après la deuxième injection, ces chiffres étaient de 78% et 77% respectivement, donc très semblables.

"La fréquence et le type d'effets secondaires étaient similaires à ceux observés après les deuxièmes doses de vaccins, et ils étaient la plupart du temps légers ou modérés, et de courte durée", a résumé lors d'une conférence de presse Rochelle Walensky, la directrice des CDC.