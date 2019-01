Rappels d'antibiotiques en poudre du labotatoire Sandoz pour enfants et nourrissons

Quatre lots d'antibiotiques en poudre du laboratoire Sandoz destinés aux enfants et aux nourrissons ont été rappelés à cause d'un problème dans la notice d'utilisation, a indiqué vendredi l'Agence du médicament (ANSM). Il s'agit de "deux lots d'amoxicilline/acide clavulanique Sandoz 100 mg/12,5 mg par ml nourrissons, poudre pour suspension buvable en flacon (flacon 30 mL), et deux lots d'amoxicilline/acide clavulanique Sandoz 100 mg/12,5 mg par ml enfants, poudre pour suspension buvable en flacon (flacon 60 ml)".





Concernant les nourrissons, le premier lot a été commercialisé à partir de janvier 2018 et les stocks sont donc quasiment épuisés. Quelque 31.000 boîtes du second sont toujours disponibles. Les numéros de lots sont HP6041 (péremption: 30/11/2020) et HP6043 (péremption: 30/11/2020).





Concernant les enfants, 24.000 boîtes du premier lot et 13.000 boîtes du second sont toujours disponibles. Les numéros de lots sont JA0287 (péremption: 30/06/2021) et HZ6881 (péremption: 30/06/2021).