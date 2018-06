Reblochon contaminé : la bactérie qui a rendu malades 12 enfants détectée dans deux élevages

"Depuis l'opération de retrait-rappel généralisé du 14 mai, l'ensemble des 28 élevages fournisseurs de lait pour la fabrication de reblochon dans l'usine de Cruseilles (Haute-Savoie) a été mis sous surveillance renforcée", a indiqué à l'AFP Loïc Evain. "On ne peut pas exclure", selon lui que la bactérie E. coli O26 soit retrouvée dans d'autres élevages.





"Les 28 élevages font l'objet de prélèvements chaque jour", souligne-t-il, et pourtant la découverte dans le deuxième élevage est toute récente, "alors que la crise remonte déjà à quelques semaines". Les 28 élevages fournisseurs de Chabert "restent sous surveillance étroite", a assuré Loïc Evain, selon qui les deux élevages touchés par la bactérie "vont faire l'objet d'un audit sanitaire approfondi".





Depuis le début de la crise, à la mi-mai, l'ensemble des élevages continuent à fournir Chabert, qui fabrique du lait, mais du lait thermisé, et donc pas de fromages au lait cru, a-t-on indiqué au ministère. D'une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants ; il faut préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé.