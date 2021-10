Cancer du sein : des chercheurs appellent à l'interdiction des sels d'aluminium dans les déodorants

Le doute sur la dangerosité des déodorants contenant des sels d'aluminium se confirme encore un peu plus. Selon une nouvelle étude publiée dans le International Journal of Molecular Sciences et réalisée par deux chercheurs suisses, cette substance utilisée comme anti-transpirant induit dans les cellules de la glande mammaire des altérations marquées. Elles seraient similaires à celles que l'on retrouve dans la formation de certains cancers.

Pour en arriver à ces observations, Stefano Mandriota et André-Pascal Sappino, du laboratoire de cancérogenèse environnementale de la Fondation des Grangettes, en Suisse, ont exposé en laboratoire des cellules de hamster - animaux régulièrement utilisés pour tester des produits cosmétiques - à des sels d'aluminium. Ils ont remarqué que ces sels pénètrent dans les cellules et déstabilisent en plus la structure et le nombre des chromosomes. Ces modifications de l'ADN des cellules sont, soulignent les chercheurs, caractéristiques des tumeurs cancéreuses.