Essais cliniques, précommandes... Où en est-on du vaccin contre le coronavirus ?

Alors que la première vague de la pandémie de coronavirus est encore loin d’être endiguée dans le monde, et que la crainte d’une deuxième vague à l’automne plane au-dessus de l’Europe, le vaccin semble, en l’absence de traitement, la seule option possible pour endiguer l’épidémie. Depuis six mois, les scientifiques du monde entier travaillent pour mettre au point une solution vaccinale en un temps record.

"Quatre stratégies de vaccins sont aujourd’hui étudiées", révèle Bruno Pitard, directeur de recherche au CNRS au Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers. "La première stratégie consiste à injecter le virus inactivé : on prend le virus ‘méchant’, on l’inactive et on l’injecte chez le patient", indique-t-il à LCI. "Cette stratégie est connue puisqu’elle est utilisée contre la grippe, et est développée en Chine, mais nous n’en entendons pas trop parler."

La deuxième stratégie est plus complexe. "On prend la protéine S du virus, celle par laquelle le virus s’accroche aux cellules humaines, on la produit et on l’injecte à l’individu en présence d’un adjuvant pour induire des anticorps", explique Bruno Pitard. "C’est la stratégie utilisée par exemple par Sanofi", chez qui le président de la République Emmanuel Macron s’est rendu en juin (voir vidéo ci-dessous). "Mais les essais cliniques n’ont toujours pas démarré, et débuteront probablement en fin d’année ou en début d’année prochaine."