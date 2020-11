Reconfinement : "Quelques indicateurs semblent plafonner", selon le Pr. Mégarbane

Dès les premières heures du reconfinement, la question était posée. Et l'impatience des Français déjà perceptible. Quand ces nouvelles restrictions allaient-elles porter ses fruits ? Sur LCI ce dimanche, le professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière, explique avoir constaté un début d'amélioration : "Il est encore difficile de se prononcer sur les effets éventuels sur le Covid du couvre-feu et du confinement. Malgré tout, quelques indicateurs semblent plafonner. Le premier, c'est le R0 (le taux de reproduction du virus, ndlr), qui diminue dans l'ensemble des régions et qui, dans certaines, se rapproche même de 1. Deuxièmement, on voit aussi le taux de positivité des tests de dépistage qui stagne aux environs de 20%, alors qu'avant il augmentait de façon franche. Et l'incidence du nombre de nouveaux cas de contamination dans de nombreuses régions est à la baisse, donc il semble y avoir un frémissement", dit le médecin réanimateur.