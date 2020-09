Réduire la quarantaine à 5 ou 7 jours ? "Extrêmement dangereux pour un cas contact"

Mais, poursuit le Pr Buisson, il faut distinguer deux types de personnes : le malade et le cas contact. "Pour le malade, nous savons quand ses symptômes ont débuté", indique-t-il. "Nous savons qu'il a été très contagieux pendant les 2 à 3 jours qui ont précédé l'apparition des symptômes, et qu'il l'est resté pendant les 5 jours qui ont suivi leur apparition." En effet, le membre de l'Académie de médecine assure qu'après 5 jours, "la plupart des malades ne sont plus contagieux, et qu'après 8 jours, c'est terminé".