Refusant d’être vaccinée contre le Covid, une médecin de l’Oise ferme son cabinet

Véronique Rogez a détaillé sur Facebook les raisons de son choix malgré les conséquences. "Je suis sur le front depuis le début de l'épidémie, sans masque, sans aucune protection. Je pense avoir sauvé des vies", dit-elle. Et pour mieux se justifier, elle enchaîne : "J'ai eu moi-même le Covid, j'ai toujours des anticorps comme quoi l'immunité naturelle est bien utile et dure longtemps".

"Je n'ai pas dit à mes patients : 'restez chez vous avec du paracétamol'. Je les ai reçus, interrogés, examinés. J'ai essayé de saisir le niveau de gravité, leur niveau d'immunité, leur facteur de risques", poursuit-elle avant de défendre le recours à certains traitements à l'efficacité contestée scientifiquement comme l'hydroxychloroquine, l'azithromycine ou encore l'ivermectine.

"Je ne suis pas antivaccin. J'ai prescrit des ordonnances à certains de mes patients pour qu'ils aillent se faire vacciner", s'est-elle encore défendue, expliquant qu'"on ne vaccine pas quelqu'un qui a déjà eu le Covid" - ce qui est faux. "Pendant mes dix ans d'étude, on m'a toujours dit que quelqu'un qui était immunisé contre une maladie, on ne le revaccine pas derrière, c'est évident. Pour moi, ce n'est plus de la médecine", a-t-elle assuré - une affirmation remise en cause par des praticiens que nous avons interrogés.