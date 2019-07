Faut-il les préférer aux tampons et serviettes ? Une étude évalue pour la première fois l'efficacité des coupes menstruelles

Ce que révèle, en outre, cette étude, c'est que les coupes représentent une protection aussi efficace que les tampons et les serviettes, qui, eux, absorbent le sang. Et ce sans risque supplémentaire d'infection. Cinq cas de syndrome de choc toxique menstruel ont certes bien été observés, mais dans la mesure où le nombre total d'utilisatrices de coupes est inconnu, les chercheurs n'ont pu dire si le risque était plus élevé qu'avec les tampons. Ce syndrome rare est dû à une bactérie, le staphylocoque doré. Il entraîne fièvre, baisse de la tension et d'autres atteintes potentiellement graves (digestives, musculaires, rénales, etc.). Pour l'éviter, les autorités sanitaires recommandent de ne pas garder trop longtemps la même protection interne, tampon ou coupe.





Au-delà de ces arguments, la question du coût des coupes menstruelles entre aussi en ligne de compte, à une heure où l'accès aux produits de première nécessité est on ne peut plus impérieux. Certes, dans certains pays, les coupes coûtent moins d'un dollar et sont 5 à 7% plus chères qu'une boîte de douze serviettes ou tampons. Mais sur le long terme, comme le fait valoir l'étude, elles se révèlent très économiques en pouvant être réutilisées et durer jusqu'à dix ans. Dans les pays les plus riches, certains modèles peuvent toutefois coûter jusqu'à 40 dollars.