Fin de la gratuité des tests anti-Covid : ce qu'en pensent les infectiologues

Face au risque de quatrième vague, Emmanuel Macron resserre la vis. Parmi les mesures annoncées par le président de la République ce lundi 12 juillet : la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques dès l'autonome prochain. S'ils permettent de détecter une contamination au Covid-19, c'est aussi un sésame pour retrouver une vie normale depuis le déconfinement le 19 mai dernier. Pour rappel, à défaut d'une vaccination complète, ils sont exigés pour assister à un rassemblement de plus de 1000 personnes, partir en voyage dans un pays européen et, depuis ce vendredi 9 juillet, pour entrer dans une discothèque.

Alors que ces tests seront réclamés pour accéder aux bars, aux restaurants ou encore aux cinémas dès le 21 juillet, ils n'incitent pas les Français à aller se faire vacciner, d'après l'infectiologue Benjamin Davido. Ce dernier se montre ainsi favorable à la fin de leur gratuité pour éviter des dépistages dits "de confort". "À partir du moment où on aura un certain nombre de personnes vaccinées, suffisamment protégées, on ne fera plus autant de tests quotidiennement", assure celui qui exerce à l'Hôpital Raymond Poincaré, dans les Hauts-de-Seine.

Autre argument en faveur de la fin de la gratuité des tests brandit par les professionnels de santé : ils coûtent cher. 43,89 euros pour les PCR et 25 euros pour les antigéniques, soit 100 millions d'euros par semaine de dépenses publiques. À noter, quelques exceptions toutefois pour les personnes, présentant des symptômes du coronavirus ou ayant été au contact de personnes contaminées, qui pourront continuer à se faire tester gratuitement sur prescription médicale.