"Renfort RH crise" : étudiants ou retraités de nouveau appelés à l'aide dans les hôpitaux

Débordés par la troisième vague de l'épidémie, les soignants tentent de tenir. Mais la tension hospitalière est forte, avec un taux d'occupation moyen de 113,8% en réanimation dans le pays, et de 150,5% dans la région parisienne. Pour leur venir en aide, le ministère de la Santé a lancé vendredi un appel solennel aux futurs et anciens personnels de santé à s'inscrire sur la plateforme "renfort RH crise". Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants sont sollicités mais aussi les masseurs-kinésithérapeutes et les techniciens de laboratoires. "La poursuite de la mobilisation des professionnels est donc cruciale pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19, mais aussi de tous les autres patients et permettre un roulement des équipes hospitalières", souligne le ministère dans un communiqué.

Lancée en juillet dernier par le gouvernement, la plateforme (pour y accéder, cliquez sur ce lien) permet à la fois à un établissement de santé ou médico-social (comme un Ehpad) de demander de l'aide et à un professionnel disponible d'en apporter. "Tout établissement qui a besoin de renforts peut consulter la liste des volontaires et contacter les profils les plus adaptés à ses besoins. Tout professionnel qui souhaite se porter volontaire pour une mission renseigne et met à jour ses coordonnées, disponibilités, diplômes et expériences. Il sera ensuite contacté directement par un établissement de sa région ou par l’ARS pour un contrat court ou une mise à disposition", indique le ministère de la Santé. Ce renfort peut prendre différentes formes : la mise à disposition de son véhicule personnel, une disponibilité le week-end, l'apport d'une expérience en Ehpad ou en réanimation, ou encore une aide pour la campagne de vaccination.

En contrepartie du renfort des étudiants, venus nombreux depuis le début de l'épidémie, le gouvernement leur promet une "indemnité exceptionnelle de stage durant cette période, par exemple une majoration de 100 % pour les étudiants en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie". Les soignants engagés dans la réserve sanitaire bénéficient d'une hausse de leur salaire : par exemple, la rémunération d'un infirmier en activité peut passer de 125 euros à 200 euros par jour. Les professionnels à la retraite, eux, "ne sont pas soumis au plafonnement du cumul de leur retraite et de leur revenu d’activité s’ils exercent cette activité, médicale ou paramédicale, dans un service Covid-19" et les médecins libéraux venus en renfort peuvent être indemnisés de leurs frais fixes si cette aide provoque une perte de leur activité.