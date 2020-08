Masque pendant la récréation, ventilation, positivité : cinq choses à connaître sur le protocole sanitaire de la rentrée scolaire Enseignante masquée lors de la rentrée du 12 mai à Groix. − LOIC VENANCE / AFP

PROTECTION - Le gouvernement a ajusté ce jeudi le protocole sanitaire pour la prochaine rentrée scolaire. Un retour en classe rendu spécial par la dégradation récente de la situation sanitaire en France. LCI fait le point.

Une rentrée scolaire des plus spéciales. Celle qui doit donner le coup d'envoi à l'année 2020/2021 est faite d'aménagements face à la situation épidémique qui se dégrade. Pour concilier nécessité de garantir la continuité pédagogique et impératifs sanitaires, le gouvernement a mis en place un protocole sanitaire. Jean Castex et Jean Michel Blanquer l'ont complété ce jeudi, formulant notamment des précisions sur l'obligation du port du masque et la gestion de cas positifs potentiels ou avérés dans les classes. LCI fait le tri et vous explique l'essentiel.

Le masque obligatoire... y compris lors des récréations

Largement mis en avant ces dernières semaines, le port du masque constitue aussi l'un des piliers du protocole sanitaire de la rentrée. Il est rendu obligatoire "pour les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues" mais aussi pour tous les "collégiens et lycéens". Une obligation qui s'applique aussi aux récréations et aux pauses. Pour les élèves de maternelle, le masque est "à proscrire" et pour ceux de primaire il "n'est pas recommandé". A noter que le port du masque a officiellement été rendu aussi obligatoire dans les espaces clos pour les élèves en études supérieures. Une nouvelle réglementation qui implique notamment les amphithéâtres.

Les gestes barrières en première ligne contre le virus

Le gouvernement rappelle que "les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde". Parmi eux, le lavage régulier des mains apparaît particulièrement capital. Un point est également fait sur la distanciation physique. Elle est ainsi obligatoire "dans les espaces clos" hormis lorsqu'elle n'est pas "matériellement possible". En extérieur, la "distanciation physique ne s’applique pas". A noter que l'accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires est réduit aussi "au strict nécessaire".

Une gestion des locaux adaptée

Selon le protocole sanitaire, les espaces clos (classes, salles de restauration...) doivent être agencés de "manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves". Doit également être prévu, le nettoyage régulier des locaux (au moins une fois par jour). Même principe pour le matériel utilisé par les élèves (chaises, tables, tableaux). Le texte évoque également une aération des salles "la plus fréquente possible" et notamment en début et fin de journée ainsi que durant les récréations. Elle doit avoir lieu "au minimum toutes les 3 heures", est-il précisé.

Que se passe-til si des cas sont suspectés ou confirmés ?

Les autorités ont défini la marche à suivre en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas de coronavirus dans une école. La personne concernée est immédiatement mise à l'isolement. En parallèle, la liste des personnes contacts doit être remise à l'ARS. Ces cas contacts font ensuite l'objet d'un "dépistage rapide et systématique". En fonction de la situation sanitaire et de l'ampleur de la contagion, la fermeture partielle ou totale de la classe concernée peut être décidée. Dans certains cas, ce sont même des établissements qui pourraient fermer leurs portes.

Une limitation du brassage des élèves

Cette réglementation n'est pas obligatoire, seulement fortement recommandée. Moins les différents groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) interagissent entre eux, plus la diffusion du virus peut être potentiellement ralentie.

Le gouvernement rappelle tout de même que les établissements scolaires doivent veiller à "limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes" durant la journée et les différentes activités.