Rentrée scolaire : 5 conseils pour que vos enfants retrouvent un bon rythme de sommeil

Pour retrouver un bon rythme, Laurent Chazelas, psychologue et président de l’Association Française des Psychologues de l’Education Nationale (AFPEN) conseille de "commencer à avancer l’heure du coucher une semaine avant la rentrée. De cette manière les enfants se coucheront et se réveilleront plus tôt tout en ayant le nombre d’heures de sommeil dont ils ont besoin. Et dans l’idéal, les deux jours précédant la rentrée il faudrait arriver à les caler sur les horaires de l’école". Allez-y petit à petit, donc.