Rentrée scolaire : les parents vaccinés discriminés par rapport aux non vaccinés ?

Cela signifie que les parents vaccinés (testés négatifs) d'enfants positifs au Covid-19, ou de l'un de ses camarades, ne pourront pas s'absenter de leur travail. "Cela pose vraiment problème, car ce cas de figure va se poser des milliers de fois", affirme auprès de LCI Hubert Salaun, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP). "On ne peut pas sanctionner les parents vaccinés alors qu'ils ont joué le jeu." "La difficulté se posera surtout pour les parents dont les enfants sont à l'école primaire", précise-t-il. "Les collégiens et lycéens, eux, peuvent se garder seuls étant donné qu'ils sont plus grands."

En revanche, toujours d'après les règles sanitaires en vigueur, les personnes vaccinées ne sont désormais plus considérées automatiquement comme des cas contacts à risque . Elles n'ont donc plus l'obligation de s'isoler, excepté si leur test de dépistage - qui, lui, reste obligatoire après avoir fréquenté une personne positive - se révèle positif.

Cette situation est d'autant plus problématique qu'un rebond de l'épidémie est jugé inévitable par les scientifiques, notamment dans les classes d'âge les plus basses. En effet, les moins de 12 ans et la moitié des 12-17 ans non-vaccinés sont plus susceptibles d'infecter leurs proches, soit "les 5% de population (à risque) qui suffisent à faire une vague", alerte Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Ce dernier prévoit que "la moitié des infections auront lieu chez les enfants à partir de l'automne".

"Il faut arrêter de croire que les enfants transmettent moins le Covid-19 que les adultes : avec un variant (Delta) deux à trois fois plus transmissible, les enfants sont maintenant aussi contagieux que l'étaient les adultes avec les souches précédentes", ajoute le pédiatre et infectiologue Robert Cohen.