REPLAY - En Pleine Forme du 19 janvier 2019

Le "Blue Monday" est connu pour être le jour le plus déprimant de l’année, il s'agit du 3ème lundi du mois de janvier. L'occasion de parler de ces petits coups de déprime qui sont typiques de la saison, on vous dira comment les surmonter avec notre invitée Sabrina Philippe, psychologue et auteur. Sans oublier le Scan Actu, le j'ai testé une application qui compte les calories dans mon assiette, et le "geste santé" du Dr Kerziek.