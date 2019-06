REPLAY - En pleine forme du 22 juin 2019

Les journées nationales de la macula vous proposent de dépister certaines maladies des yeux comme le DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Une opération importante, puisque près de 120 hôpitaux y participent, plus de 300 ophtalmo. C’est la plus grande opération de dépistage en France. Le Dr Sophie Bonnin, ophtalmologue était l’invitée du docteur Gérald Kierzek et Sylvia Amicone. Comme toutes les semaines, nous testons ou nous lisons pour vous. Et cette semaine, la lecture de circonstances : avec les vacances qui arrivent, les livres sur les régimes fleurissent, les conseils pour perdre du poids aussi. On termine toujours cette émission avec le défi de la semaine. Le Dr Kierzek vous propose du gainage.