REPLAY - En pleine forme du 9 mars 2019

Six millions de Français sont atteints d’une maladie rénale. Dans quelques jours aura lieu la journée mondiale de prévention, l’occasion pour nous de parler de vos reins ! Et L’invité du jour, c’est justement le Dr Brigitte Lantz, néphrologue et secrétaire générale de la Fondation du Rein. Comme chaque semaine, le Dr Gérald Kierzek a testé pour vous une activité, il s’agit de Cross Training, la nouvelle tendance sport du moment.