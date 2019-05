REPLAY - En pleine forme du 25 mai 2019

La sclérose en plaque est une maladie neurodégénérative qui touche 2,3 millions de personne dans le monde. Chaque année en France, ce sont 5000 nouveaux cas qui sont détectés. Charlotte Tourmente, auteure de "Sclérose en plaques et talons aiguilles" aux éditions First était l’invitée de Sylvia Amicone et Gérald Kierzek. Place aussi au défi de la semaine : le Dr Kierzek vous propose de booster votre mémoire !