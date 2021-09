"Délivrance" pour certains, "pas le moment" pour d'autres… Les scientifiques partagés sur la fin du masque à l'école primaire

Toutefois, cet assouplissement n'est pas du goût de tous les professionnels de santé. "Ce n'est pas le moment", oppose par exemple l'épidémiologiste Catherine Hill, qui rappelle que "plus de 70 morts" sont toujours enregistrés chaque jour dans le pays. "Je n'ai jamais été convaincue de l'importance colossale du masque chez les enfants, mais c'est un plus", admet-elle à LCI.

En cause, la couverture vaccinale inexistante chez les moins de 12 ans, et encore trop faible chez les plus âgés. "Actuellement, huit millions de personnes de plus de 12 ans ne sont pas vaccinées et les 9,4 millions de moins de 12 ans ne le sont pas non plus. Le virus circule surtout chez ces 17 millions de personnes", assure-t-elle. "La circulation du virus n'est pas grave pour les enfants, mais ils contaminent les adultes qui sont proches d'eux. Donc tout ce qui permet de réduire la circulation du virus dans les écoles est une bonne chose."

"Il va falloir rester très vigilants", prévient de son côté le Pr Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. "La transmission des virus est accrue pendant la saison froide, qui arrive", rappelle-t-il sur LCI. "Cela nous paraît bien d'enlever le masque pour les enfants en primaire, mais la surveillance est fondamentale. Nous pouvons être amenés à adapter cette mesure à la circulation virale."