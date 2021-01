Retard de vaccins : le gouvernement baisse ses objectifs d'1,5 million de doses d'ici fin février

Conséquences ? Les rendez-vous pour se faire vacciner en février seront donc limités. Parmi les premières injections prévues le mois prochain, "600.000 correspondant à des rendez-vous d'ores et déjà pris, entre le 1er et le 14 février" et "400.000 correspondant à de nouveaux rendez-vous entre le 15 et le 28 février, qui seront ouverts d'ici la fin de la semaine", précise le ministère dans un communiqué. Afin d'assurer les rappels des deuxièmes doses à 28 jours, "environ 5% des rendez-vous pour une première injection devront être décalés de quelques jours" mais "aucun rendez-vous ne sera annulé", a voulu rassurer le ministère.

Jeudi 28 janvier, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté ont annoncé le report de milliers de rendez-vous pour une première injection du vaccin contre le Covid-19. À titre d'exemple, dans le centre de vaccination de Maîche, dans le Doubs, 425 rendez-vous ont été suspendus jusqu'au mois de mars. Autant de casse-têtes logistiques supplémentaires, puisqu'il faut appeler toutes les personnes concernées pour fixer un autre rendez-vous.