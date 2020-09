Retour au travail des personnes vulnérables : l'inquiétude monte

Le 1er septembre, le ministère du Travail et de l'Emploi a mis fin au dispositif exceptionnel d'indemnisation dont bénéficiaient les travailleurs vulnérables depuis le 1er mai face à la crise sanitaire du coronavirus. Ces personnes et leurs proches, après s'être fait prescrire un certificat d'isolement par leur médecin, pouvaient rester chez eux en télétravail ou, quand cela n'était pas possible, bénéficier du chômage partiel.

Le nouveau décret prévoit cependant le maintien du système d'indemnisation pour les plus fragiles des plus vulnérables, ceux qui présentent un risque élevé de développer une forme grave de la maladie. Sont ainsi concernés les malades atteints d'un cancer évolutif, d'une immunodépression, d'une insuffisance rénale chronique sévère, les dialysés et les personnes de plus de 65 ans présentant un diabète associé à une obésité ou à des complications micro ou macrovasculaires. En revanche ne se trouvent plus dans cette liste les plus de 65 ans, les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires, un diabète non équilibré, une pathologie chronique respiratoire ou encore une obésité. Eux peuvent reprendre le travail avec des précautions sanitaires renforcées.

"On est content de limiter un peu la casse pour les personnes à risques très élevés même si c'est trop restrictif et qu'il y a des trous dans la raquette", souligne Féreuze Aziza, conseillère technique Assurance maladie pour la fédération d'associations de patients France Assos Santé. De son côté, Renaloo, qui représente les dialysés et insuffisants rénaux, se dit "très réservée sur l'exclusion de certaines pathologies pourtant associées à un risque élevé avéré", comme l'obésité morbide et certaines affections cardiaques ou respiratoires. Côté médecins, la Société de pneumologie de langue française déplore que soient "exclus de facto les patients insuffisants respiratoires chroniques au sens large. Un oubli qui pourrait avoir de graves répercussions".