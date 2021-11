Retour de Thomas Pesquet : quels sont les effets d’un séjour dans l’espace sur le corps humain ?

Se réacclimater à la planète bleue prendra quelques semaines. Après avoir passé six mois au bord de la Station spatiale internationale (ISS), un séjour qui a fortement marqué leur organisme, Thomas Pesquet et les trois autres membres de la mission Crew-2 seront de retour sur Terre le mardi 9 novembre. L’équipage doit amerrir au large de la Floride, aux États-Unis.

Si les premières heures après leur arrivée risquent d’être particulièrement désagréables, entre nausées et déséquilibres, les cosmonautes récupèrent rapidement leur forme physique même si leur physiologie a changé, décrit le médecin Bernard Comet, qui a suivi de près deux vols longue durée. Membre du MEDES , Institut de médecine et de physiologies spatiales situé à Toulouse, il est président du Medical Board de l'Agence spatiale européenne.

Autre conséquence du retour sur Terre, la chute brutale du sang vers les pieds avec la fin de l'apesanteur, alors qu’il se concentrait pendant plusieurs mois dans le haut du corps, avec un risque d’hypotension orthostatique, une baisse excessive de la pression artérielle. Une sensation comparable à celle de se relever brutalement après avoir été très longtemps alité.

En effet, avec l’absence de pesanteur, un cosmonaute n’est jamais debout mais toujours allongé. Mais ces effets sont très bien maîtrisés si juste avant de retourner sur Terre, il "s’hyper-hydrate" en buvant de l’eau salée (le sel retenant mieux l’eau dans le corps) et portent un "pantalon anti-G", semblable à des bas de contention. Cela ne l'empêche pas en revanche d’être encore assoiffé à l’atterrissage et de boire jusqu’à 3 à 4 litres d’eau dans les premières 12 heures de son retour, a constaté le docteur. Car lorsque le corps s’allonge, comme dans l’espace, la filtration rénale augmente, on urine davantage et on perd plus d’eau.

Par ailleurs, outre cet afflux de sang vers le haut du corps, les astronautes subissent aussi une perte musculaire. La capacité à l’effort s’étiole, car les muscles ne sont plus sollicités. "On dit souvent qu'ils ont un faciès bouffi et des jambes de poulet", résume Bernard Comet - et ce, bien qu’ils fassent de l’exercice régulier en orbite, à raison d’une heure le matin et une le soir. "Il serait mieux qu’ils en fassent davantage, mais ils ont des recherches à mener, poursuit-il. Il faut trouver des compromis entre les mesures de prévention contre leur santé et leur rôle opérationnel dans la station."