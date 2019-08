Retrait de compteurs Linky pour raisons médicales : "Une décision qui va marquer"

Pour autant, la même Anses établissait dans un second rapport que le champ électromagnétique du compteur Linky est faible, très inférieur aux valeurs limites d'expositions réglementaires et surtout, équivalent à d'autres équipements électriques dans la maison. Des affirmations étayées par Vincent Licheron : "L'utilisation quotidienne d'un téléphone portable, l'avoir près de soi durant la nuit, comporte plus de risques que la pose de ce compteur. On peut aussi parler des plaques de cuisson, du micro-onde, des chargeurs, dont l'utilisation cumulée peuvent avoir un impact bien plus important que Linky".





En cas de doute et avant d'enclencher des démarches, "chacun peut déjà faire analyser l'exposition aux ondes subie à la maison", rappelle le chargé environnement. En effet l'Agence nationale des fréquences (ANFR) peut se déplacer gratuitement pour réaliser des mesures à votre domicile.