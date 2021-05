"Retrouvons ce qui fait notre art de vivre" : le message de Macron aux Français depuis un café rouvert

Emmanuel Macron s'est réjoui d'indicateurs sanitaires à la baisse et de "chiffres bien orientés", alors qu'il était interrogé par BFMTV dans la foulée. "Nous avons fait des choix, c'est ça gouverner, ce n'est pas un pari" de déconfiner, a-t-il assuré. Le pensionnaire de l'Élysée en a toutefois appelé à la responsabilité des Français pour éviter une nouvelle vague épidémique. "Il faut rester prudent" et "agir collectivement", a-t-il assené. "Si on arrive bien à s'organiser collectivement, à continuer à vacciner, tenir une discipline collective de citoyennes et de citoyens, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à continuer à avancer", conclut le chef de l'exécutif.