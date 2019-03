Rhumes : préjugés et idées reçues

Si vous avez toujours cru que le rhume est lié au froid, vous êtes dans le faux. À vrai dire, cette maladie est une infection virale qui se transmet essentiellement par les mains. En moyenne, elle nous contamine quatre fois par an. Selon le professeur Bruno Lina, directeur du laboratoire VirPath, elle serait favorisée par la pollution.



