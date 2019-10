La fin du libre accès pour le paracétamol ? Pourquoi le médicament peut être toxique

MÉDICAMENT - Pratique et efficace, l’analgésique est couramment utilisé pour soulager une douleur passagère. Pourtant, ce médicament n’est pas sans risques, comme le rappelle régulièrement l'Agence du médicament, qui a émis le souhait d'arrêter de proposer les médicaments qui en contiennent en libre service dans les pharmacies. LCI fait le point.

+53% en 10 ans. C'est le chiffre qui démontrait, en août 2018, la banalisation du paracétamol, dont la France est le plus gros consommateur européen. De quoi amener l'Agence nationale du médicament, qui avait lancé une consultation sur le sujet pour préciser son poids dans la consommation hexagonale, à agir un peu plus fortement, cette fois-ci. Et de réclamer que le médicament, ne figure plus parmi les procès en accès libre dans les pharmacies. Dans l’armoire à pharmacie, au bureau ou dans votre sac, le petit comprimé de paracétamol est souvent à portée de main. Qu’ils s’appellent Doliprane, Efferalgan ou Dafalgan, la substance active est la plus consommée par les Français. Et pour cause, elle est redoutable pour soulager une douleur ou faire baisser la fièvre. Fin 2017, la Strasbourgeoise Naomi Musenga avait trouvé la mort après une surdose de ce médicament, non sans avoir été délaissée par les services d'urgence, dont une standardiste n'avait pas pris l'appel au sérieux.

Mais, ne vous méprenez pas. Le paracétamol reste un médicament. Il peut donc avoir des effets secondaires, parfois graves. En mai 2015, un bébé de 5 mois est décédé suite à un surdosage de doliprane. Le médecin du Samu qui avait fait une prescription approximative et un interrogatoire insuffisant des parents a depuis été suspendu par l’Ordre des médecins. Mais la prise trop régulière de la substance est aussi dangereuse pour les adultes, au point que l'agence du médicament souhaiterait inscrire un message de prévention sur environ 200 boîtes de médicaments.