Rougeole : la France pointée du doigt pour sa sous-vaccination

L'Unicef lance un cri d'alarme face à la recrudescence des cas de rougeole dans le monde et pointe du doigt la France. En 2018, 2 787 cas ont été recensés dans l'Hexagone, contre 566 en Allemagne. Depuis l'an dernier, un vaccin est devenu obligatoire pour tous les nourrissons.



