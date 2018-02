Rougeole : le mode d'emploi du vaccin

C'est une maladie très contagieuse, parfois mortelle, et contre laquelle il existe un vaccin extrêmement efficace. Une femme de 32 ans est morte de la rougeole, samedi 10 février à Poitiers. Elle n'était pas vaccinée. Pour éviter de nouveaux drames, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a demandé à toutes personnes non encore vaccinées à procéder d'urgence à une piqûre de rattrapage.



