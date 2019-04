Rougeole : les Etats-Unis face à la pire résurgence de la maladie en près de 20 ans

La plus récente datait de 2014. Les Etats-Unis enregistrent actuellement la pire résurgence de rougeole depuis son élimination officielle en 2000, avec à la date de mercredi 695 cas recensés depuis le début de l'année, selon les Centres de prévention des maladies (CDC). Si 22 Etats américains sont touchés par la résurgence de cette maladie hautement contagieuse, les poches les plus importantes se trouvent dans les Etats de New York et de Washington, toujours selon l'organisme officiel de Santé américain.





L'Etat de New York est de loin le plus touché, avec deux poches principales, à New York même (390 cas enregistrés à la date de mercredi) et dans le comté de Rockland, dans la grande banlieue new-yorkaise (199 cas au 22 avril). Dans ces deux poches, qui comptent une importante population juive orthodoxe, les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence sanitaire pour les quartiers les plus touchés, imposant des contraintes à la vaccination pour les habitants sans dispense médicale, des contrôles stricts des certificats de vaccination dans les écoles, et des amendes aux contrevenants.