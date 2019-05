Rougeole sur l'Île de la Réunion : plusieurs nouveaux cas parmi lesquels 2 médecins non vaccinés

On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés ... Force est de constater que certains médecins sont mal vaccinés. Sur l'île de la Réunion, à l'hôpital de Bellepierre à Saint Denis, deux médecins, non vaccinés contre la rougeole ont contracté le virus et ont pu contaminer des patients de l'établissement, lors de consultations. L'agence régionale de santé est en alerte et pour l'heure, on compte 6 patients malades. Ils viennent s'ajouter à une liste inquiétante des cas de rougeole dans l'île : 48 cette année contre seulement 4 en 2018.





Selon IP Réunion, qui révèle l'information, une campagne de vaccination d'une centaine de personnes a eu lieu, afin de protéger les personnels de santé et les patients.