Cancer du sein : un bug informatique dans le système de dépistage britannique pourrait avoir coûté la vie de 270 femmes

En Angleterre, toutes les femmes entre 50 et 70 ans sont invitées à effectuer un dépistage du cancer du sein, tous les trois ans. Mais le système qu’on pensait bien rodé connait depuis 2009 un bug informatique. "Selon les dernières estimations que j'ai reçues de PHE, on estime qu'entre 2009 et 2018, 450.000 femmes âgées de 68 à 71 ans n'ont pas été invitées à faire leur dernier dépistage" a ainsi indiqué mercredi le ministre de la Santé, Jeremy Hunt, devant le Parlement.





Une "déficience grave" qui est due à une erreur d’algorithme informatique. L'organisme de santé Public Health England (PHE) vient seulement de la repérer … neuf ans trop tard. Les conséquences pourraient être très graves. Sur ces 450.000 femmes concernées, 309.000 sont encore en vie aujourd’hui, selon BBC News. Si les 141.000 autres ne sont pas toutes décédées du cancer du sein, entre 135 et 270 pourraient avoir vu leur vie écourté à cause de cette erreur informatique. Le ministre de la Santé précise cependant qu'il est "peu probable" que ce bilan soit "supérieur", et qu'il pourrait être "considérablement inférieur".