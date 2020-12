Covid-19 : ce que l'on sait de la nouvelle mutation détectée au Royaume-Uni

MUTATION - Londres et le sud-est de l'Angleterre repassent en confinement. Objectif ? Tenter de juguler une envolée des contaminations, attribuée à une nouvelle souche du coronavirus. Explications.

Londres est confrontée au "Noël le plus dur depuis la guerre". C'est par ces mots que Sadiq Khan, le maire de la ville, a qualifié samedi le nouveau tour de vis édicté par le gouvernement britannique. Boris Johnson, le Premier ministre, a en effet porté un coup de grâce aux retrouvailles de fin d'année, optant pour un reconfinement de la capitale mais aussi du sud-est de l'Angleterre. En cause ? Une mutation du virus, aux contours encore flous.

Une "variante" qui compte 23 changements

Cette nouvelle forme du virus a été dévoilée lundi 14 décembre par le ministre de la Santé Matt Hancock aux députés. Il s'agit d'une souche, identifiée chez plus de 1000 personnes principalement dans le sud de l'Angleterre, qui pourrait être impliquée dans la propagation "exponentielle" du virus dans le sud-est de l'Angleterre, sans que l'on sache "dans quelle mesure", selon Matt Hancock. Cette variante, qui serait apparue mi-septembre à Londres ou dans le Kent (sud-est), était à l'origine de 62% des contaminations enregistrées à Londres en décembre et de 43% dans le sud-est, bien plus qu'à la mi-novembre. Selon le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, cette variante contient 23 changements par rapport au virus désormais bien connu des chercheurs. Il s'agit d'un "nombre inhabituellement grand", beaucoup étant "associés aux changements dans la protéine que le virus fabrique" et "à la manière dont le virus se lie aux cellules ou les pénètre", précise-t-il. Après la découverte d'un cas de contamination par cette variante aux Pays-Bas, "au début de décembre" selon le ministère néerlandais de la Santé, le gouvernement de Mark Rutte a annoncé la suspension dès dimanche de tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni.

Bien plus contagieuse

Samedi soir, Boris Johnson a reconnu que la nouvelle variante du virus se transmet "bien plus facilement", "jusqu'à 70% de plus". "Rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie" ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté. Selon Patrick Vallance, cette nouvelle variante "se propage rapidement", et devient aussi la forme "dominante", ayant entraîné "une très forte hausse" des hospitalisations en décembre. Pas d'inquiétude outre mesure cependant : s'en référant aux scientifiques, le conseiller gouvernemental assure que les vaccins continuent d'offrir une réponse "adéquate".

Déjà d'autres mutations

Les mutations d'un virus sont courantes. Certaines les rendent plus résistants aux traitements ou aux vaccins, qui peuvent être adaptés, mais d'autres n'ont "absolument aucun effet", a commenté dans un communiqué Jonathan Ball, professeur de virologie moléculaire à l'université de Nottingham. "Nous n'avons pas beaucoup de raisons de penser que cela pourrait affecter l'efficacité du vaccin", nous indiquait plus tôt dans la semaine Morgane Bomsel, spécialiste de virologie et chercheuse au CNRS.

Concernant le nouveau coronavirus, le Royaume-Uni n'est d'ailleurs pas le seul pays à faire état d'une mutation : vendredi, l'Afrique du Sud a fait un constat similaire. Cette "variante 501.V2" du virus a été identifiée par des chercheurs sud-africains et signalée à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). En novembre, c'est au Danemark que plusieurs millions de visons avaient été abattus par crainte qu'ils ne soient à l'origine de mutations.

TG Twitter