Royaume-Uni : record de décès dus à l'alcool pendant les confinements

En regardant de plus près, le taux de mortalité due à l'alcool au premier trimestre de 2020 (janvier à mars) était "statistiquement similaire à ceux des années précédentes", indique l'ONS. Toutefois, les "taux du deuxième trimestre, du troisième trimestre et du quatrième trimestre 2020 étaient significativement plus élevés que ceux de toutes les autres années". Un tournant qui "coïncide avec le début de la pandémie" et de la série de trois confinements, souligne Sadie Boniface, directrice de la recherche à l'Institute of Alcohol Studies.