Pourquoi courir rend plus heureux 

Avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de coureurs dans les rues et les parcs ? Les joggeurs sont en effet de plus en plus nombreux. Un Français sur 5 en moyenne pratique cette discipline, en moyenne jusqu'à trois fois par semaine. Le runner est très légèrement plus masculin que féminin (même si là encore la tendance est en hausse), il est jeune et appartient aux catégories moyennes ou supérieures